Andrea Petagna

PETAGNA SU INSTAGRAM – Il profilo del calciatore del Napoli Andrea Petagna su Instagram non è più visibile dal 17 aprile 2021. L’ex Spal era solito condividere con i suoi seguaci momenti della sua quotidianità, dove molto spesso Andrea veniva immortalato con il suo cane.

Il motivo della scomparsa dal social network è ancora sconosciuto.

ANDREA PETAGNA, CARRIERA

Andrea Petagna, attaccante classe ’94 è giunto a Napoli nel 2020. Dopo la trafila nel settore giovanile del Donatello Calcio di Udine, nel 2009 si trasferisce al Milan. Il 4 dicembre 2012, a 17 anni, fa il suo esordio da professionista contro lo Zenit San Pietroburgo, durante la fase a gironi di Champions League dove perse 1-0 a San Siro.

All’inizio della stagione 2013-2014 si ha il passaggio di Andrea Petagna in prima squadra, ed esordisce in Serie A il 24 agosto 2013, a 18 anni, nel corso della prima partita di campionato persa per 2-1 in casa del Verona. Il 2 settembre 2013 passa alla Sampdoria in prestito con diritto di riscatto della compartecipazione.

Il 16 luglio 2014 viene ceduto in prestito al Latina in Serie B ma l’esperienza in terra laziale termina già il 10 gennaio 2015 quando, dopo 13 presenze complessive, avviene il passaggio al Vicenza.

Il 30 agosto 2015, però, passa in prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto all’Ascoli, in Serie B.

Il 25 gennaio 2016 il suo cartellino viene ceduto per 1 milione di euro all’Atalanta, ma rimane in prestito all’Ascoli fino al 30 giugno 2016. Il 19 luglio 2018 viene ufficializzato il suo passaggio alla SPAL, con prestito oneroso di 3 milioni e obbligo di riscatto fissato a ulteriori 12 milioni.

PETAGNA AL NAPOLI

Il Napoli acquista Petagna il 30 gennaio 2020, che contemporaneamente lo lascia in prestito alla Spal fino al termine della stagione. Ha realizzato il 25 ottobre 2020 il suo primo gol in maglia azzurra nella trasferta contro il Benevento, segnando la rete del definitivo 1-2 per gli azzurri. Durante questa stagione ha realizzato 4 reti in 22 presenze con il club azzurro.

Il 16 febbraio 2021 la società partenopea pubblicò un comunicato sull’infortunio del giovane, dove annunciava una distrazione parcellare del retto femorale destro accusata al termine di un allenamento.