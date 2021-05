Trattativa avviata con l’Atletico Madrid per Montero, sostituirebbe Maksimovic

Il ds del Napoli Cristiano Giuntoli continua a lavorare sul mercato in entrata per puntellare la rosa in vista della prossima stagione. L’obiettivo dei partenopei è quello di sopperire a tutte le mancanze intraviste quest’anno. Uno dei punti principali sul taccuino di Giuntoli è quello del difensore centrale.

Come si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport, il Napoli avrebbe puntato forte su Francisco Montero. Il centrale, di proprietà dell’Atletico Madrid ma attualmente in forza al Besiktas, piace parecchio agli azzurri. A tal proposito secondo la rosea sarebbe già stata intavolata una trattativa tra i due club per il 22enne. Montero andrebbe a sostituire Nikola Maksimovic, prossimo partente.