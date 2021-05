Repubblica – Mazzoleni sarà ricusato dalla SSC Napoli, mai più Var per lui

Il pareggio raggiunto in extremis dal Cagliari sul campo del Napoli porta con sé, inevitabilmente, strascichi e polemiche. Polemiche dettate non solo dagli errori dei ragazzi di Gattuso, rei di non aver chiuso prima la gara e soprattutto di aver abbassato la tensione nei minuti finali. La decisione di Fabbri di annullare il gol ad Osimhen per la spinta su Godin non è andata giù al Napoli.

Secondo Repubblica potrebbero esserci delle conseguenze gravi a questo malcontento. Come si legge sul quotidiano, il VAR Mazzoleni è sotto accusa. Sin dalla conduzione di Juventus-Napoli nel 2012 a Pechino i precedenti tra Napoli e Mazzoleni sono disastrosi. Stando a quanto riportato da Repubblica, il Napoli potrebbe ricusare Mazzoleni, ovvero non accettare una sua eventuale nuova designazione.