Dall’Inghilterra: Tottenham su Gasperini per la prossima stagione, arriva una risposta positiva

Dopo l’inaspettata notizia dell’arrivo di Mourinho alla Roma, è in arrivo un’altra novità in merito ai cambi allenatori sulle panchine internazionali? Stavolta però il tecnico in questione riguarda un allenatore italiano e stando a quanto riporta Duncan Castles all’interno del suo podcast ‘The Transfer Window’, il Tottenham avrebbe individuato Gian Piero Gasperini.

Dopo José Mourinho, il club inglese avrebbe pensato di affidare la panchina al tecnico dell’Atalanta per quanto riguarda la prossima stagione. Considerando l’intesa sfumata con Erik ten Hag visto il rinnovo con l’Ajax, ora spunta l’interesse per Gasperini che, come riferito dal podcast, sarebbe arrivato una risposta positiva da questo contatto tra il Tottenham e il tecnico.