De Maggio critica il Napoli: “Non sa comunicare, sembra Jurassic Park”

Il Napoli sceglie di continuare a mantenere il silenzio stampa ma qualcuno non condivide questa decisione, infatti, il direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, si è soffermato proprio su questo punto esprimendo dure critiche in merito alla scelta presa dal club partenopeo. Queste le sue parole:

“Non concordo con il silenzio stampa del Napoli, ritengo folle che Gattuso non possa parlare di calcio o commentare gli episodi delle partite. Siamo nel 2021, nell’era della comunicazione, Bill Gates ha annunciato il divorzio della moglie attraverso Twitter. Il Napoli è un club importantissimo, uno dei più importanti al mondo. Se subisci un torto bisogna parlare ed esprimersi, andare oltre il post su Instagram di Edo De Laurentiis. Per me il Napoli non sa affatto comunicare. Sono al Jurassic Park per quanto riguarda la comunicazione“.