Osimhen rassicura i tifosi: “Sto bene, daremo tutto fino alla fine”

Nel corso della partita Napoli-Cagliari, Victor Osimhen è stato coinvolto in un brutto contrasto aereo che gli ha provocato un taglio profondo sulla testa. La punta nigeriana si è però sincerato delle sue condizioni con un post su Twitter: sta bene ed è pronto a rientrare in campo nella prossima partita di campionato.

“Grazie per avermi controllato, sto bene e già non vedo l’ora che arrivi la prossima partita… daremo tutto fino alla fine“.

grazie per avermi controllato, sto bene e già non vedo l'ora che arrivi la prossima partita… daremo tutto fino alla fine.💪🏽 https://t.co/hcLnU4hW7G — victor osimhen (@victorosimhen9) May 2, 2021

Inoltre, sul suo profilo Instagram, pubblica un post in cui carica l’ambiente:

“We Stay On Course Regardless @sscnapoli”.