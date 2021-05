PAGELLE NAPOLI CAGLIARI – È appena terminata la sfida allo Stadio Diego Armando Maradona tra Napoli e Cagliari. Dopo la convincente vittoria contro il Torino, gli azzurri hanno pareggiato con i sardi con il risultato di 1-1 (Osimhen; Nandez). Gli azzurri non sono riusciti a sfruttare la mole di occasioni create e sono stati puniti nel finale dal gol di Nandez.

Non viene sfruttato il pareggio dell’Atalanta dagli azzurri che falliscono l’aggancio al Milan, vittorioso ieri ed ai bergamaschi a quota 69 punti al secondo posto. In caso di vittoria della Juventus alle 18, anche i bianconeri andrebbero a quota 69, scavalcando dunque gli azzurri.

Adesso la corsa alla prossima Champions League avrà un altro turno fondamentale, con gli azzurri che sfideranno lo Spezia in lotta salvezza e lo scontro diretto tra Milan e Juventus.

Napoli Cagliari le pagelle del match

Meret 7: fa almeno due interventi miracolosi per salvare il risultato, non può far nulla sul pareggio beffa di Nandez.

Di Lorenzo 6,5: prestazione ottima dell’esterno destro azzurro, ottimo sia in fase di spinta che in fase di copertura.

Manolas 6: prestazione senza infamia e senza lode del greco che si limita al compitino.

Koulibaly 6,5: buona partita per il senegalese che riesce a limitare Pavoletti il più possibile sulle palle alte. Incolpevole sul gol del pareggio di Nandez.

Hysaj 5: novanta e più minuti da sufficienza piena, poi si perde Nandez al 94º e condanna il Napoli ad un pareggio che sa di beffa.

Demme 6,5: solita prestazione consistente del tedesco, pochissime sbavature a tantissima intensità in mezzo al campo.

Fabian Ruiz 6: match gestito bene dallo spagnolo, che si limita ad una partita di ordine e poco altro.

Lozano 5,5: molto fumoso sulla fascia, troppo egoista in più di una circostanza, non brilla particolarmente.

Zielinski 6: non è nelle sue migliori giornate e si vede, ma non commette particolari errori, meritandosi la sufficienza.

Insigne 5,5: troppo volenteroso di trovare la rete, si ostina in una sfida personale con il gol, che però non arriva mai.

Osimhen 7: segna un gol molto bello, gliene annullano uno abbastanza clamorosamente e se ne divora un paio. Sicuramente il più pericoloso del Napoli

I voti dei subentrati

Politano 6: entra al posto di Lozano e prova a dare un cambio di marcia, prestazione sufficiente.

Mertens 5,5: non è praticamente mai pericoloso, la differenza con Osimhen si sente eccome, ma in negativo.

Elmas S.V.

Bakayoko S.V.