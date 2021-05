La Roma perde anche in campionato: la Sampdoria si porta a casa i 3 punti

Dopo la sconfitta di Manchester all’Old Trafford in Europa League, la Roma perde anche in campionato contro la Sampdoria per 2 reti a 0. Brutta prestazione per i giallorossi che allo scadere del primo tempo, al 45′, subisce il goal di Adrien Silva dopo esser stato servito da Thorsby. Nella ripresa è invece Jankto a chiudere le pratiche, insaccando la seconda rete blucerchiata al 66′. La Roma rischia così di non qualificarsi nemmeno in Europa League.

Siamo anche su Google News: per seguire tutte le news sul Napoli Calcio clicca QUI