HIGHLIGHTS NAPOLI CAGLIARI – È appena terminata la sfida allo Stadio Diego Armando Maradona tra Napoli e Cagliari. Dopo la convincente vittoria contro il Torino, gli azzurri hanno pareggiato con i sardi con il risultato di 1-1 (Osimhen; Nandez). Gli azzurri non sono riusciti a sfruttare la mole di occasioni create e sono stati puniti nel finale dal gol di Nandez.

Non viene sfruttato il pareggio dell’Atalanta dagli azzurri che falliscono l’aggancio al Milan, vittorioso ieri ed ai bergamaschi a quota 69 punti al secondo posto. In caso di vittoria della Juventus alle 18, anche i bianconeri andrebbero a quota 69, scavalcando dunque gli azzurri.

Adesso la corsa alla prossima Champions League avrà un altro turno fondamentale, con gli azzurri che sfideranno lo Spezia in lotta salvezza e lo scontro diretto tra Milan e Juventus.

Calcio Napoli ultime notizie: le formazioni ufficiali

Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori, Gennaro Gattuso e Leonardo Semplici:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Demme, Fabian Ruiz, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne

CAGLIARI (4-4-1-1): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Duncan, Deiola, Lykogiannis; Nainngolan; Pavoletti

Highlights Napoli Cagliari, la sintesi del match

Napoli che parte decisamente meglio del Cagliari e trova il vantaggio al 13º con Victor Osimhen che con il sinistro batte Cragno e sigla l’1-0. Sul finire del primo tempo rischiano grosso gli azzurri, prima un colpo di testa di Pavoletti respinto bene da Meret, poi ancora il portiere friulano si oppone sul tentativo a botta sicura di Nandez e mantiene la porta inviolata. Nel secondo tempo tante occasioni per il Napoli che però non riesce a sfruttare la mole di gioco per raddoppiare. Paura per Victor Osimhen che perde moltissimo sangue dopo un contatto aereo con Ceppitelli. Molta preoccupazione sul terreno di gioco, con entrambi i calciatori sostituiti dopo aver ricevuto le cure mediche. Sul finale parata mostruosa di Meret su Pavoletti che salva momentaneamente il risultato. Pochi minuti dopo però il Cagliari trova il pareggio con Nandez che sbuca alle spalle di Hysaj e regala un punto fondamentale ai sardi.