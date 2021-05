Gol annullato clamorosamente ad Osimhen, ma il VAR non interviene: ecco perchè

Incredibile quanto successo ad inizio ripresa in Napoli-Cagliari. Agli azzurri è stato annullato un gol per un presunto fallo di Victor Osimhen su Diego Godin. Come evidenziato dalla immagini però il tocco dell’attaccante nigeriano sulle spalle del difensore sardo è di entità lievissima.

Perchè il VAR non può intervenire?

Il VAR, da protocollo, non può intervenire in questa circostanza. Infatti lo strumento tecnologico non può correggere l’arbitro sull’entità dei contatti, ma solo sull’assenza o presenza di un determinato contatto. Il contatto tra attaccante e difensore effettivamente c’è e dunque non c’è possibilità di intervento.