Milan, i tifosi hanno chiesto a Donnarumma di non scendere in campo contro la Juve

Come riporta la redazione di Sky Sport, continua a tenere banco l’intricata questione legata al rinnovo contrattuale di Donnarumma al Milan, con la Juventus che resta alla finestra per tentare di accaparrarsi il giocatore.

Le ultime voci di mercato, però, hanno generato il malcontento dei tifosi rossoneri, che nella giornata di ieri hanno chiesto e ottenuto un confronto con il numero 99.

Durante l’incontro, una delegazione dei gruppi organizzati avrebbe persino detto al portiere di non scendere in campo nel prossimo match di campionato, quello contro la Juventus, a meno che non si riesca a trovare un’intesa per il rinnovo entro sabato.

Una dinamica di scompiglio che potrebbe favorire, seppur indirettamente, il Napoli nella corsa per la Champions.