Di Marzio sicuro: “De Laurentiis proverà a trattenerlo, ora dipenderà tutto da lui”

Gianluca Di Marzio, noto giornalista di Sky Sport, ha rilasciato delle dichiarazioni nel corso del prepartita di Napoli-Cagliari. Di Marzio ha comunicato le ultime sul rapporto tra De Laurentiis e Gennaro Gattuso. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Secondo me adesso dipenderà più da Gattuso. Ci sta che il presidente abbia sondato altri allenatori, ma ci sta che possa fare un ultimo tentativo per trattenere Rino. Dall’altro lato Rino ha metabolizzato l’addio per diversi fattori. Gattuso non ha chiuso ancora con nessun altro club, è del tutto libero di scegliere cosa fare”.