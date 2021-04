Sky – Ugolini: “Attenzione a Galtier del Lille per il post Gattuso”

Negli ultimi giorni il nome di Luciano Spalletti è stato spesso accostato al Napoli per il cambio allenatore sulla panchina azzurra considerando che gli ottimi risultati conquistati da Gattuso nelle recenti prestazioni non sembrino bastare per ricucire qualche ferita aperta tra società e allenatore. Ma non solo il tecnico ex Inter, arrivano anche altri accostamenti con diversi allenatori, come ad esempio, a Sky Sport Ugolini ha annunciato il nome di Christophe Galtier del Lille che, tra l’altro, in precedenza ha anche allenato Victor Osimhen. Queste le sue parole:

“Attenzione al nome di Galtier del Lille per il dopo Gattuso, quest’ultimo sta facendo molto bene e soprattutto ha allenato anche Victor Osimhen. In cima alla lista in questo momento c’è ancora il nome di Luciano Spalletti“.