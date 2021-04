Rinnovo Insigne, c’è distanza di 1,5 milioni tra le parti: senza accordo è sul mercato

Il rinnovo del contratto di Lorenzo Insigne monopolizzerà i pensieri di Aurelio De Laurentiis non appena sarà finito il campionato. L’accordo con il capitano del Napoli è in scadenza nel 2022, e dopo un timido ed inconcludente primo incontro le parti si sono date appuntamento a fine stagione. L’obiettivo primario, ad oggi, è la qualificazione in Champions League.

La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione nell’edizione odierna. La richiesta di Insigne è quella di 5 milioni all’anno per i prossimi cinque anni. L’offerta di De Laurentiis, ad oggi, non supera i 3,5 milioni. La distanza tra le parti, secondo il quotidiano, potrebbe diminuire in caso di qualificazione in Champions. In più, sia capitano che patron vogliono trovare l’accordo.

La rosea però mette in guardia i tifosi azzurri. Per evitare un “Milik 2” ADL porrà come termine ultimo per la firma l’inizio del prossimo campionato. In caso di mancato accordo, Insigne verrà messo sul mercato.