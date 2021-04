Pio e Amedeo: “Insigne ci consiglia i neomelodici, mentre Gattuso lo avremmo voluto in trasmissione”

Il duo comico Pio e Amedeo hanno rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Ha parlato anche di alcuni calciatori azzurri:

“Lorenzo Insigne ha un posto privilegiato perché ci consiglia tutti i neomelodici napoletani. Poi Immobile, Quagliarella, Donnarumma. Tutti cervelloni come noi… Quale sportivo avremmo voluto in trasmissione? Rino Gattuso. Ci fu una polemica per dei cori che gli facemmo in Foggia-Pisa. Lui allena va il Pisa. Non la prese bene, ma se ci vedessimo ci abbracceremmo. È ruspante, come noi”.