Mertens e Insigne ad un passo dal record: 5 giornate per riscrivere la storia

Lorenzo Insigne e Dries Mertens sono, probabilmente, i calciatori più importanti e simbolici del Napoli. L’uno è capitano in patria, scugnizzo doc, di nascita; l’altro è ormai a tutti gli effetti un napoletano acquisito, con un secondo nome, Ciro, che porta fieramente con sé. Anche in questa stagione le loro prestazioni stanno portando in alto la società partenopea. Nelle ultime 5 giornate di campionato, però, potrebbero riscrivere la storia.

Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, entrambi sono ad un passo da due record importanti. Insigne con una rete eguaglierebbe il proprio record di gol in campionato (18), con tre batterebbe quello stagionale. La stagione di Lorenzinho è stata probabilmente la migliore da quando veste la maglia azzurra.

Mertens invece ha agganciato Vojak per reti in campionato con il Napoli a quota 102. Basterebbe una sola rete, si legge, per diventare il Tiranno azzurro del gol, e detenere tutti i record per marcature nella storia azzurra.