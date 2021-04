Bargiggia: “Spalletti? Ha avuto dei segnali, ma attenzione alla candidatura di Dionisi”

Chi guiderà il Napoli la prossima stagione? Una risposta che resta ancora un’incognita con un futuro azzurro tutto da scoprire, ma arrivano gli ultimi aggiornamenti al riguardo sul sito di Paolo Bargiggia che oltre a menzionare Luciano Spalletti, un nome molto discusso nelle ultime ore, nomina anche Dionisi da tenere in considerazione in caso di mancata qualificazione Champions League. Ecco quanto si legge:

“Le possibilità che Gattuso resti sulla pancina del Napoli anche in caso di piazzamento in Champions League non superano il 5% anche se De Laurentiis un tentativo lo farà. Spalletti ha avuto dei segnali ma non ha ancora parlato con il patron azzurro. Fuori dalla Champions è da tenere d’occhio la candidatura di Dionisi che attualmente guida l’Empoli”.