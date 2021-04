Ventura: “Nella corsa Champions il Napoli ha una condizione superiore alle altre. Grandi meriti a Gattuso”

Ai microfoni di Radio Marte ha rilasciato alcune dichiarazioni Gianpiero Ventura, ex allenatore del Napoli. Queste le sue parole:

“Facendo i debiti scongiuri direi che il Napoli ha messo la marcia giusta per la Champions League. I risultati sono figli di una condizione fisica e mentale superiore alle altre squadre. Ci sono i presupposti per avere buone aspettative, ma a dare la risposta definitiva è sempre il campo. Prima della partita contro il Torino credevo che per il Napoli fosse una sfida più difficile di quanto poi sia stata, perché i granata sono un’ottima squadra. Invece gli azzurri hanno dominato in lungo e in largo. Il segnale importante è che ha messo in rete solo due gol ma poteva farne altri”.

“Cagliari? Ciò che è stato detto con il Torino vale anche per loro, non è un match facile: erano partiti con ambizioni europei e ora sono in imbarazzo ma la squadra ha valori. Non è una sfida semplice ma dipenderà molto dalla condizione fisica e mentale del Napoli. Mentre dopo aver guardato il match con i granata per il Cagliari sarà una partita difficilissima. Anche perché è una situazione irripetibile quella per il Napoli di non avere scontri diretti“.

“Gattuso? Ha due meriti: quello dei risultati e quello di tenere compatto l’ambiente. Il chiacchiericcio dell’anno non ha aiutato. Magari troverà l’accordo con il presidente De Laurentiis nel caso in cui dovesse centrare la Champions”.