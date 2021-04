Napoli, report allenamento: leggero stato influenzale per Lobotka

Il Napoli ha svolto la seduta di allenamento mattutina al Training Center di Castel Volturno per preparare la gara contro il Cagliari di domenica pomeriggio. La società ha pubblicato il report allenamento sul proprio sito ufficiale.

“La squadra si è allenata sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con una fase di torello e riscaldamento su circuito atletico. Di seguito esercitazione di passing drill e seduta tattica a reparti. Successivamente partitina a campo ridotto.

Terapie e lavoro in palestra per Ospina. Lobotka ha svolto lavoro in palestra per un leggero stato influenzale“.