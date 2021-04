Il Sassuolo pensa a Dionisi e Italiano per il dopo De Zerbi

Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, è saltato il tanto atteso incontro tra Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, e Giovanni Carnevali, ad del club neroverde, a causa dei tanti impegni del dirigente del Sassuolo. Un altro indizio che alimenta le voci di un possibile addio di De Zerbi al termine di questa stagione (su di lui c’è lo Shakhtar Donetsk).

Intanto, la dirigenza del Sassuolo sta iniziando a sondare diversi profili in caso di una partenza di De Zerbi. I nomi in cima alla lista sono Italiano dello Spezia, Dionisi dell’Empoli e Paolo Zanetti del Venezia. Italiano e Dionisi sono seguiti anche dal Napoli per il dopo Gattuso.