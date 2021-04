La Juventus pensa a Gattuso per la prossima stagione: Mendes potrebbe facilitare la trattativa

Nel caso in cui la Juventus non riuscisse a raggiungere la qualificazione in Champions, molto probabilmente Pirlo verrà sostituito. Come scrive Tuttosport di oggi, i bianconeri starebbero pensando a Rino Gattuso, che sta confermando ottimi risultati con il Napoli.

Al momento si tratta solo di un’idea, ma c’è un dettaglio che potrebbe facilitare la trattativa. Gattuso è in ottimi rapporti con Jorge Mendes, lo stesso agente Cristiano Ronaldo, che potrebbe agevolare i contatti con la Juventus.