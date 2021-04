De Laurentiis sta provando a ricucire il rapporto con la squadra e Gattuso

L’addio di Gennaro Gattuso a fine campionato è praticamente certo, ma nel calcio tutto è possibile. Infatti, secondo quanto riporta Sky Sport oggi, il presidente Aurelio De Laurentiis sta provando a ricucire il rapporto con la squadra e il tecnico calabrese.

De Laurentiis si sta presentando quasi sempre di persona in ritiro alla vigilia delle partite o comunque si fa sentire in videochiamata, facendo un discorso alla squadra. L’impressione è che lo strappo tra allenatore e presidente si sta ricucendo.

Ma questo non vuol dire che Gattuso resterà anche il prossimo anno, soprattutto perché bisogna ancora conquistare la qualificazione in Champions League. È ancora presto per parlare di riconferma.