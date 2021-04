Pisani, legale Maradona: “La verità verrà a galla, Diego è stato lasciato morire”

A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Angelo Pisani, storico legale di Diego Armando Maradona. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Alla luce di quanto stabilito nella perizia di medici e giudici delle grandi responsabilità per la morte di Maradona, i colpevoli meritano una condanna mondiale e dovranno risarcire gli eredi perché si tratta di una morte dovuta ad una negligenza medica. Coloro i quali erano pagati per assistere Diego Armando Maradona e l’hanno lasciato morire, oltre che essere condannati dalla storia devono rispondere ai familiari e ai tifosi”.

“Devono rispondere tutti coloro i quali hanno subito un danno dalla morte di Diego Armando Maradona. Sono convinto che la verità verrà a galla col tempo: dobbiamo affidarci alle indagini dei giudici argentini, ma per ora la perizia conferma la grave negligenza di chi doveva assistere un uomo ed un paziente, senza averlo fatto. Diego Maradona è stato lasciato morire: poi, col tempo, scopriremo se c’è stata una premeditazione. Forse, qualcuno ha pensato che Maradona valesse più da morto che da vivo: tutto questo sarà accertato dalle intercettazioni”.

“L’avvocato Morla si è intestato tutti i diritti di immagine ed ha pensato di poter gestire tutti i suoi diritti dopo la sua morte, tutto questo in Italia non sarebbe mai stato possibile. Sarebbe intervenuta immediatamente la magistratura. Spero che gli eredi veri non facciano passare nulla e denuncino ogni speculazione nei confronti del padre. So quanto Maradona tenesse a Diego Jr: per questo serve una condanna mondiale, che Maradona possa essere da esempio”.