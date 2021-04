Dal Brasile: “Offerta del PSG per Messi, contratto impareggiabile per il Barcellona”

Le ultime notizie di mercato riguardano Lionel Messi ed un possibile approdo in Francia. A farsi avanti per il fuoriclasse del Barcellona è il Paris Saint-Germain il quale sarebbe pronto a ricomporre la coppia con Neymar. Le conferme arrivano dal Brasile, rilasciate dal noto giornalista Marcelo Bechler a TNT Sports Brasil.

Il futuro dell’argentino è un vero e proprio caso aperto in casa Barcellona. Messi è in scadenza di contratto a giugno ed è stato prossimo a lasciare la Spagna già la scorsa estate. D’altra parte il PSG offrirebbe all’attaccante un contratto molto ricco per due anni con opzione per il terzo e a quanto pare le condizioni economiche sarebbero irraggiungibili per il Barca. A tutto ciò si aggiunge l’interessamento di Messi per il progetto francese, finalista dell’ultima Champions e qualificato alle semifinali per la corrente.

Il giornalista Marcelo Bechler è fonte nota per aver anticipato il passaggio di Neymar al Paris nel 2017 e per essere stato il primo a parlare di Messi lontano dal Barcellona.