Bocciato Valeri: manca un rigore al Torino e l’espulsione a Mandragora è troppo severa

Sulle pagine dell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport l’arbitro Valeri finisce sotto la lente di ingrandimento per la direzione di Torino-Napoli. Il quotidiano rifila un 5,5 in pagella all’arbitro, reo di aver gestito male alcune situazioni ed alcuni episodi della gara.

In primis viene condannata la scelta di espellere Mandragora. Secondo la Gazzetta, il secondo giallo è stato troppo fiscale e l’espulsione poteva essere evitata. Inoltre, si legge, l’arbitro non ha assegnato un rigore al Torino per una spinta di Bakayoko ai danni di Buongiorno. Non era, però, compito del VAR richiamare l’arbitro in quell’occasione.