Lavezzi e la dedica d’amore per Napoli: “Mi ha reso felice, non sarei mai andato alla Juve”

Ezequiel Lavezzi ha rilasciato una lunga intervista a Sky Sport (qui la versione integrale). In un passaggio ha fatto anche una dichiarazione d’amore verso la città di Napoli:

“Era difficile andare in giro per la città, la sera al massimo, di nascosto. C’è stato un rapporto genuino con la città di Napoli, credo che sia quello il segreto. Mi hanno apprezzato come se fossi uno di loro. Non sarò mai napoletano, ma ho avuto il rispetto di una città intera che mi permetteva di essere felice giocando a calcio”.

“Non sarei mai andato alla Juventus, per una cosa mia proprio. L’Inter ci provò, ci fu qualcosa, contatti, ma andai in Cina. Decisi di andare in Cina“.