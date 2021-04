Compagnoni scommette sul Napoli: “Può pensare allo Scudetto”

Alla radio ufficiale della SSC Napoli, Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso di ‘Radio Goal’ è intervenuto Maurizio Compagnoni, giornalista di Sky Sport. Ecco quanto evidenziato:

“Ho visto un grandissimo Napoli ed anche superiore a quello che ad inizio campionato aveva battuto Atalanta e Roma. Le potenzialità ci sono e sono tali da poter pensare anche allo Scudetto in futuro. Il Napoli sarebbe di sicuro in Champions con tre vittorie e un pareggio. Attualmente quello con maggiori difficoltà sono Juventus e Milan e proprio per questo la sfida nel prossimo turno sarà decisiva. Gli azzurri sarebbero già sicuramente in Champions senza tutti questi infortuni”.