Benitez sul ritorno al Napoli: “Lì si può vincere, ma è presto per parlarne. Ho un ricordo fantastico della città”

Ai microfoni di Sky Sport, Rafa Benitez torna a parlare di Napoli e su un suo possibile ritorno sulla panchina azzurra. Queste le sue parole:

“Tornerebbe a Napoli? Ancora una volta direi che il ricordo che ho di Napoli è meraviglioso: abbiamo conquistato due titoli in un periodo in cui la Juventus vinceva tutto. Il rapporto con i tifosi e la società è fantastico. Aurelio De Laurentiis devo dire che è un po’ visionario: arrivò a Londra per parlare con me, mi disse: ‘Scrivi gli attaccanti’, Higuain era uno di questi. Lui aveva quest’idea: prendere un allenatore manager con un direttore sportivo come Bigon per cambiare un po’ la mentalità della squadra, della società. A me piace competere e vincere. Al contempo sono un professore e sono bravo nel lavorare con i giovani. Attualmente in Spagna non c’è un progetto che ti può portare a vincere qualcosa, invece in Italia e in Inghilterra questo si può fare”.

“Sto parlando da innamorato del Napoli? Lì sono stato benissimo. Penso che adesso sia un po’ presto per parlare già di cosa accadrà in estate, ma l’Italia e l’Inghilterra sono due posti in cui sono stato bene”.