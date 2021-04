Auriemma: “Il Napoli dovrà dimostrare di meritare la Champions League. Nel girone di ritorno è secondo con 32 punti, le previsioni iniziali non erano sbagliate”

Attraverso un video sul proprio canale Youtube il giornalista di Tuttosport, Raffaele Auriemma, dopo le recenti buone prestazioni del Napoli si pone l’interrogativo se adesso vale la pena gettare all’aria questo progetto azzurro per un litigio. Ecco quanto riportato:

“Adesso il Napoli dovrà dimostrare di meritare la Champions League. Non dico che dovrà vincere tutte le prossime partite, le può vincere tutte, ma questa squadra non dovrà più commettere errori. Raramente ho visto questo gruppo così concentrato. Il Napoli è terzo e vuol dire che si trova a pieno diritto nella disponibilità della Champions dell’anno prossimo. Osservando il girone di ritorno noteremo che il Napoli è secondo con 32 punti a pari merito con quelli dell’Atalanta, mentre l’Inter è primo con 38. Cosa voglio dire? Che il Napoli poteva lottare per lo Scudetto e le previsioni iniziali non erano inesatte“.