Ricapitolando, dopo sette mesi passati a incensare #Pirlolandia e a compatire #Gattuso e la sua band, a 5 partite dalla fine il #Napoli ha 66 punti come la #Juve (e come il #Milan, che fra poco scende in campo) e a differenza della Juve ha un calendario tutto in discesa. Amen. pic.twitter.com/yqoPbOypqf