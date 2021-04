Lungo colloquio tra Vagnati e Giuntoli prima di Torino-Napoli: l’interesse per Belotti non è un mistero

Secondo quanto riportato dall’inviato di Sky Sport Paolo Aghemo, presente a bordocampo a Torino, i due direttori sportivi di Napoli e Torino sono stati a lungo a colloquio nel prepartita. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Nel corso degli ultimi minuti c’è stato un colloquio molto lungo sul terreno di gioco tra Vagnati e Giuntoli. Non è un mistero che agli azzurri piaccia il Gallo Belotti, che va in scadenza nel 2022. Il discorso è stato molto approfondito e non è da escludere che il capitano del Torino fosse argomento di discussione”.