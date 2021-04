Il Napoli batte il Torino con le reti di Bakayoko ed Osimhen e al termine del match Carlo Alvino, giornalista, commenta così su Twitter la vittoria:

“Torino-Napoli Mamma che Napoli! Schiantato il Toro. Risultato bugiardo. Poteva finire in goleada. Contento soprattutto per Bakayoko e Gattuso troppe volte offesi, non criticati! Forza Napoli Sempre e nun c’accire nisciuno!”.