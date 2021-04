Serie A – L’Atalanta asfalta il Bologna e diventa seconda (LA CLASSIFICA)

Vittoria travolgente per l’Atalanta che batte il Bologna con un nettissimo 5-0. I goal di Malinovskyi e Muriel mettono in discesa la partita già nel primo tempo, l’espulsione di Schouten dà il via alla goleada. Segnano anche Freuler, Zapata e Miranchuk.

L’Atalanta, grazie al nettissimo successo contro i felsinei, si porta a quota 68, staccando la Juve e superando il Milan che giocherà domani con la Lazio. Cinque, invece, i punti di vantaggio sul Napoli.