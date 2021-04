Sarri in pole per sostituire Fonseca: contatti tra la Roma e l’entourage del tecnico

Maurizio Sarri sarebbe il prescelto di Tiago Pinto e Dan Friedkin per sedere sulla panchina della Roma la prossima stagione. Questo è quanto si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport, che si focalizza sulla trattativa tra i giallorossi e il tecnico ex Napoli.

Secondo il quotidiano Fonseca e la Roma sono ai saluti, anche in caso di vittoria dell’Europa League. Per questo la società si sta già muovendo in vista della prossima stagione. Sarri è ancora formalmente legato alla Juventus, che dovrà pagare una penale di 7 milioni per rescindere definitivamente il contratto. Probabile, si legge, un accordo tra le parti. Il tecnico ha voglia di tornare ad allenare al più presto.

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta, Ramadani (entourage di Sarri) e Pinto hanno già avuto modo di intavolare una trattativa. Inoltre, Ramadani è in Italia per definire il futuro del suo assistito. Sarri avrebbe già dato il suo benestare, ritenendo la rosa della Roma buona e da migliorare con pochi acquisti mirati. Parrebbe sfumare, quindi, il ritorno dell’allenatore sulla panchina del Napoli.