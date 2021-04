Nuove maglie, c’è l’idea di De Laurentiis: autoproduzione dalla prossima stagione

A fine anno scadrà la collaborazione tra Napoli e Kappa, e gli azzurri stanno già valutando nuove offerte. Stando a quanto riportato dal Mattino, però, ADL potrebbe anche attuare una rivoluzione importante. L’idea è quella di autoprodurre i kit da gioco.

Come si legge sul quotidiano, ci sono già offerte presentate alla società partenopea. De Laurentiis però sta seriamente pensando di creare una propria ed unica linea per le prossime maglie da gioco.

Questo perché il patron vuole sempre tenere per sé una serie di prerogative commerciali che non tutti i marchi lasciano volentieri, ma anche per curare direttamente il design delle maglie.