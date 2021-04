Nessuno come Insigne: ha segnato più di tutti sullo 0-0

Lorenzo Insigne sta vivendo senza ombra di dubbio la sua stagione migliore da quando gioca al Napoli. Il capitano azzurro, attualmente a 17 reti in campionato, sta stupendo tutti. Leadership, carisma, (tanta) qualità, agonismo, intelligenza tattica. Non si sta facendo mancare nulla e, ora come ora, si concentra sul rush finale per raggiungere la tanto agognata Champions League.

Il focus che si trova quest’oggi sulle pagine della Gazzetta dello Sport evidenzia un dato che testimonia l’importanza di Insigne in questa stagione. Il numero 24 del Napoli è il calciatore che ha sbloccato più volte le partite da situazione di 0-0: ben dieci volte. Seguono Lukaku a 9 e Cristiano Ronaldo ad 8.