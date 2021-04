Diritti TV: martedì il bando per 3 gare in co-esclusiva

Come ormai noto, DAZN si è aggiudicata i diritti TV per le gare di Serie A a partire dalla prossima stagione. In particolare, il colosso dello streaming ha vinto il bando per il pacchetto 1 ed il pacchetto 3, che prevedono 7 gare in esclusiva e 3 in co-esclusiva.

Resta da decidere chi sarà il partner di DAZN. L’offerta di SKY da 87,5 milioni di euro per il pacchetto 2 è già stata rifiutata. Martedì ci sarà quindi un nuovo bando, e non è da escludere che possano inserirsi nuovi pretendenti, quali Mediaset ed Amazon.