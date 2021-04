Di Marzio: “Politano è rapido e ha un gran sinistro, dovrebbe solo essere meno egoista”

Durante la diretta di Radio Marte, è intervenuto Gianni Di Marzio, per parlare del match vinto da ieri dal Napoli contro la Lazio. Ecco le sue dichiarazioni:

“Napoli-Lazio? Fase offensiva che non si discute, i numeri danno ragione agli azzurri. Negli uno contro uno il Napoli ha avuto abilità di fare qualche bel gol. Con l’Inter non è riuscito mai a saltare gli esterni, specie nel primo tempo. Le partite sono così, il Napoli ha esterni rapidi e scattanti. Io non avrei fatto giocare Bakayoko ma ha fatto una buona partita”.

“Se non abbiamo avuto per tutto l’anno un playmaker, Demme e Fabian Ruiz non lo sono, chi dovrebbe coprire quella zona di campo? Quindi i due centrali difensivi vanno in netta difficoltà. Politano? È rapido, scattante, ha un buon sinistro e converge al centro. A volte dovrebbe essere meno egoista ma è un giocatore superlativo. Gattuso ha nuotato in acque inquinate, gli hanno preparato trappole! Peraltro ha avuto tanti infortuni. Il Milan è in fase calante e secondo me possiamo raggiungerlo, i rossoneri stanno cedendo il passo . La Lazio anche vincendo con il Torino secondo me non ce la farà. Noi abbiamo la fortuna di non avere più scontri diretti”.