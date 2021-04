Farris: “Manolas ha commesso fallo su Milinkovic, non ci abbattiamo nonostante la sconfitta”

Massimiliano Farris, vice allenatore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la sfida tra Napoli e Lazio. Di seguito le parole del vice Inzaghi.

“La sconfitta non deve abbatterci, abbiamo una partita in più. Dal campo non si vede tanto. La partita è stata condizionata troppo: Milinkovic prende la palla, e nel calcio che ho giocato io sarebbe stato fischiato fallo a Manolas. Sul ribaltamento di fronte avremmo avuto rigore. Un episodio che ha pesato fin troppo. I cambi schierati titolari? Fino ad allora i titolari sembravano reggere, anche i gol forse ci hanno dato una spinta. Noi abbiamo difeso male, il Napoli ha giocato benissimo, il gol di Insigne è strepitoso. Abbiamo attaccato male”.

“Oggi guardando i numeri siamo entrati tante volte in area. Il palo di Correa avrebbe potuto accendere la partita, ma gli episodi non sono andati per il verso giusto. Siamo stati poco cattivi a differenza loro”.

“La squadra ha trovato oggi la forza di poter riaprire la partita: c’è stata la voglia e non manca carattere alla Lazio. Cosa ha detto Inzaghi? Non è ancora intervenuto con i ragazzi, spero torni presto”.