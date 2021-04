Rai, Venerato “L’ultimo contatto tra Spalletti e De Laurentiis risale a gennaio, ma il tecnico sarà disposto ad ascoltare il progetto del Napoli”

Nel corso della trasmissione “Radio Goal”, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista della Rai ed esperto di calciomercato.

“Dopo la chiamata di gennaio, dopo quel famoso Verona-Napoli, non mi risulta ci siano stati altri contatti tra Spalletti e De Laurentiis. Spalletti disse di no a gennaio, perché aveva ancora un contratto con l’Inter e perché vorrebbe partire da zero, non a campionato in corso. Se De Laurentiis dovesse chiamarlo a fine stagione, Spalletti sarebbe molto disponibile ad ascoltare il progetto del presidente“.