Piqué contro la Superlega: “Da giocatore non è una cosa positiva per il calcio. Squadre come Siviglia e Napoli non possono sparire”

Il difensore del Barcellona Gerard Piquè ha parlato ai microfoni di Movistar+ del progetto ormai accantonato della Superlega. Ecco le sue parole:

“Laporta, come presidente del Barça, si trova in una situazione del club che ha ereditato, con la crisi economica, molti debiti, e prova a prendere le migliori decisioni per il bene della società. Se la guardo da un punto di vista del giocatore, dico che non è una cosa positiva per il mondo del calcio. Vogliamo questo per il mondo del calcio? Che Siviglia, Everton, Valencia e Napoli spariscano? Perché questi club a quel punto varrebbero zero“.