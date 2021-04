Gravina: “Sanzioni alle italiane coinvolte in Superlega? Non possiamo punire un’idea”

Gabriele Gravina, a margine della presentazione dell’Euro 2020 Trophy Tour in quel di Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla Superlega e alle squadre che avevano prima aderito e poi abbandonato l’idea:

“Abbiamo difeso in maniera strenua i confini dei valori e delle regole del mondo del calcio. Mi pare che tutto sia tornato ora sia tornato alla normalità, ma ci deve far riflettere sul fatto che qualcosa non funzioni. Servono inevitabilmente dei rimedi e proposte per scongiurare altre situazioni simili. Non ho in programma incontri con i vertici delle società italiane coinvolte, lunedì ci sarà il consiglio federale ma non sono in programma forme di processi o condanne. Sanzioni? Assolutamente no, non si può sanzionare un’idea che non si è realizzata. Se in futuro dovessero concretizzarsi progetti in contrasto con le norme statutarie valuteranno gli organi di giustizia”.