FORMAZIONI NAPOLI LAZIO – Napoli e Lazio chiudono la 32a giornata di Serie A nel posticipo di giovedì sera allo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. Gli azzurri sono reduci dal pareggio casalingo contro l’Inter e per sognare ancora un posto in Champions devono ottenere tre punti nello scontro diretto con la squadra di Simone Inzaghi.

Ultime notizie Napoli calcio, le scelte di Gattuso

Gennaro Gattuso dovrebbe aver già pronta la formazione che scenderà in campo contro la Lazio. Tra i pali c’è la conferma di Alex Meret, considerando anche l’infortunio di Ospina. In difesa dovrebbe rivedersi la coppia Manolas-Koulibaly, insieme a loro ci sarà senza troppi dubbi Di Lorenzo a destra e Hysaj a sinistra, quest’ultimo si gioca una maglia da titolare con Mario Rui. A centrocampo torna Bakayoko, causa squalifica Demme, insieme al francese ci sarà Fabian Ruiz. In attacco Mertens parte in vantaggio su Osimhen, dietro di lui ci saranno Insigne e Lozano con Zielinski sulla trequarti:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens

Formazioni Napoli Lazio: i dubbi di Inzaghi

Nella Lazio Simone Inzaghi dovrebbe confermare il solito 3-5-2 con Immobile e Correa a guidare l’attacco biancoceleste. In difesa possibile conferma per Marusic al fianco di Acerbi e Radu. Il centrocampo sarà composto con molta probabilità da Milinkovic Savic e Lucas Leiva, con Luis Alberto più vicino alle due punte. In porta una vecchia conoscenza del Napoli, ci sarà infatti ancora una volta Pepe Reina a difendere i pali laziali.

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile