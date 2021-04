Conte: “Superlega? La meritocrazia deve prevalere sempre”

Antonio Conte, dopo la partita pareggiata contro lo Spezia, è intervenuto ai microfoni Sky Sport nel post match. Ecco quanto dichiarato:

“La pressione era inevitabile, non dimentichiamo che molti calciatori stanno per la prima volta di vincere qualcosa di importante. Della prestazione sono contento, abbiamo fatto una buona gara. Potevamo essere più qualitativi, ma la partita è stata fatta nella giusta maniera. Abbiamo lavorato poco perché abbiamo avuto la trasferta di Napoli, il lavoro è stato bello concentrato. È inevitabile ascoltare le notizie sulla Superlega. Io penso che non bisogna dimenticare mai le tradizioni, perché appartengono alla storia e bisogna mantenerle. Ci deve essere passione e lo sport deve essere meritocratico. Noi lavoriamo per cercare di vincere e guadagnare qualcosa, io penso che l’Uefa debba pensare a tutto quello che è successo. Gli organismi che sono a capo debbano riflettere bene e capire che le società devono essere premiate come meritano, loro non investono nulla rispetto a quello che investono le società. Nuova Champions? Non ho fatto tante riflessioni su questo, queste competizioni le devono giocare chi nei campionati nazionali lo merita. Il merito sportivo deve prevalere. Se no parliamo di uno sport che perde di significato. La meritocrazia va messa al primo posto“.