UFFICIALE – Bari, esonerato Massimo Carrera: troppo poche le 5 vittorie in 12 partite

Massimo Carrera a sorpresa non è più l’allenatore del Bari. Fatale per il tecnico il pareggio per 2-2 contro il Palermo nella giornata di ieri. La società di Luigi De Laurentiis ha sollevato dall’incarico il tecnico dopo uno score di 5 vittorie in 12 partite. Troppo poche per l’ex allenatore dello Spartak Mosca, che a febbraio era stato ingaggiato dopo l’esonero di Gaetano Autieri.

Di seguito quanto si legge sul sito della Società Calcio Bari:

“La Società, con stima e rispetto per l’uomo e il professionista, intende ringraziare Carrera per il lavoro svolto alla guida dei biancorossi: a Lui ed al suo staff augura il meglio per il prosieguo della carriera.