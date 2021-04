Osimhen sotto accusa: “Una zanzara fastidiosa, non si vede al tiro”

Il pareggio tra Napoli ed Inter è probabilmente il risultato più giusto per ciò che si è visto in campo. La sfida è stata molto tattica e fisica, gli attaccanti di entrambe le squadre hanno patito i rispettivi avversari. Oltre alla prestazione sontuosa di Manolas e Koulibaly, infatti, anche Bastoni, Skriniar e De Vrij hanno annullato Victor Osimhen.

Proprio sull’attaccante nigeriano sono piovute critiche nel post partita. Troppo fuori dal gioco, il nigeriano non è riuscito ad incidere davvero contro la difesa nerazzurra. La Gazzetta dello Sport, impietosa, definisce il nigeriano una “zanzara fastidiosa”, riferendosi al pressing costante dell’attaccante. In più, il quotidiano sottolinea il fatto che il numero 9 del Napoli non ha mai tirato verso la porta difesa da Handanovic.