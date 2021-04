Maksimovic in pole position per il mercato in entrata dell’Inter

Più di una semplice partita. La sfida andata in scena al Maradona tra Napoli ed Inter è stata combattuta, equilibrata, ed entrambe le compagini hanno portato a casa un punto. C’erano, però, fili conduttori che univano Napoli e Milano sia per calcio giocato che per calciomercato.

Tuttosport, sulle proprie pagine, torna a parlare infatti dell’interessamento dell’Inter per Nikola Maksimovic. Il serbo, ormai è noto, è in scadenza di contratto e andrà via da Napoli a fine stagione. L’Inter lo monitora: sarebbe un profilo perfetto per i nerazzurri.

A costo zero, con un ingaggio non eccessivo, Maksimovic ha da sempre giocato in una difesa a 3. Questo, secondo Tuttosport, sarebbe il punto chiave nella scelta del centrale per Conte. I nerazzurri seguono comunque altre piste, prima su tutte Jerome Boateng.