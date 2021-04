Assoallenatori, Ulivieri: “Superlega? È fatta di club disperati che uccideranno il calcio”

Il presidente dell’Assoallenatori, Renzo Ulivieri, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito alla vicenda della Superlega calcio. Ecco quanto espresso:

“La Superlega ucciderà il calcio, la Serie A e anche la Superlega stessa. Si tratta di una visione ottusa che non tiene conto dei sentimenti. L’essenza del calcio sono i tifosi, loro sono la base mentre non è calcio un torneo in cui le partecipanti sono solo i grandi club. Sono dei disperati che vanno incontro ad una scelta disperata. Mi stupisce ancora la presenza della Juventus, invece, capisco la scelta di proprietari stranieri di Inter e Milan. A loro certe cose non interessano”.