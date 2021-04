Meret, il suo futuro è un’incognita: stasera sarà titolare, Inter e Roma lo seguono da vicino

Aurelio De Laurentiis è il primo tifoso di Meret: il presidente del Napoli stima molto il suo portiere e non vorrebbe liberarlo, ma la continua alternanza tra lui e Ospina sta facendo guardare attorno il suo entourage.

Come si legge su Tuttosport, la partita di questa sera contro l’Inter potrebbe rappresentare anche un intreccio di mercato.

Infatti, Meret è uno dei probabili nomi per il dopo Handanovic, anche visto che l’agente Federico Pastorello è in ottimi rapporti coi nerazzurri. Ma non solo, perché anche la Roma segue da vicino il portiere del Napoli.