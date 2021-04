De Zerbi verso lo Shakhtar Donetsk: trattativa in fase avanzata

Ha del clamoroso la notizia dell’ultim’ora sul futuro di Roberto De Zerbi. Arriva dal portale Tuttomercatoweb e parla di una trattativa tra il tecnico del Sassuolo e lo Shakhtar Donetsk. Non un pourparler, non un semplice sondaggio esplorativo per capire le intenzioni del tecnico. Una trattativa in fase anche piuttosto avanzata. De Zerbi, che a fine stagione si siederà a parlare con Carnevali e la proprietà, è stato caldeggiato dal ds Josè Boto.

Quest’ultimo era stato in contatto con la Roma, prima che i giallorossi virassero su Tiago Pinto. Proprio alla proprietà Friedkin aveva consigliato come allenatore per la ripartenza De Zerbi. Che ora potrebbe comunque seguirlo allo Shakhtar. La trattativa è in fase avanzata e le parti sembrano vicine.